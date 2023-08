O Karpaczu śpiewają czaczę, o Wrocławiu hymn Lecha Janerki, o Głogowie rapują. Znajdź swoje miasto na muzycznej mapie Dolnego Śląska

Tadeusz Nestorowicz napisał i nagrał „Balladę o moim Dzierżoniowie”.

To utwór, w którym konkretne nastroje wyrażone są w dźwiękach na tyle rozpoznawalnych, że każdy, kto zechce go posłuchać, zorientuje się, co mi gra w duszy, kiedy wspominam Dzierżoniów – mówi honorowy obywatel Dzierżoniowa.