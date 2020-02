O tych lubuskich cmentarzach nie pamięta już prawie nikt. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Na Ziemi Lubuskiej jest wiele starych i często zapomnianych nekropolii. Są to głównie cmentarze ewangelickie, czy żydowskie, na których spoczywają dawni mieszkańcy tych ziem. Zwykle znajdują się w lasach oraz miejscach, w które zaglądają tylko nieliczni. O tych grobach niemal nikt już nie pamięta. Czasami tylko ktoś przyjdzie, by zapalić świeczkę i pomodlić się za dusze leżących tam zmarłych. Odwiedziliśmy kilka takich miejsc. Zobaczcie, jak wyglądają. Przejdź do galerii>>