Objazd na ul. Batorego i Dąbrowskiego w Zielonej Górze. Do kiedy potrwają utrudnienia? Co to za inwestycja?

Na drogach Zielonej Góry. Utrudnienia w ruchu

Prace trwają na odcinku ulicy Batorego od ronda Anny Borchers w kierunku ul. Bohaterów Westerplatte. Nie ma bezpośredniego przejazdu. Ulica jest rozkopana.

– Mieszkańcy muszą się stosować do obowiązujących objazdów od strony u. Batorego i Dąbrowskiego. Staramy się, aby prace powodowały jak najmniejsze utrudnienia – podkreśla Monika Turzańska, pełnomocnik prezesa ds. zarządzania w Zielonogórskich Wodociągach.

Prace na rozpoczętym odcinku przewidywane są do 8 czerwca. Następnie kolejny odcinek kanalizacji deszczowej o długości 30 metrów zostanie wykonany przeciskiem, czyli metodą bezwykopową. Kanalizacja budowana będzie sukcesywnie na ulicy Kupieckiej do skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte. Wszystkie prace w tej części miasta planowane są do końca października tego roku.