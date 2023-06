Aż 9 nowych kierunków na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym w języku angielskim! Ruszył nabór na studia na rok 2023/2024

Nowe kierunki na Uniwersytecie Zielonogórski - sport zastąpi wychowanie fizyczne

Uniwersytet postanowił wygaszać kierunek wychowanie fizyczne i zaproponować kandydatom na studia kierunek sport. Dlaczego? Jak tłumaczy dr Ewa Skorupka zainteresowanie wychowaniem fizycznym jest bardzo małe. Młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami, pracować w szkole. Stąd wychodząc im naprzeciw – uczelnia uruchamia sport, czyli kierunek, który przygotuje do bycia trenerem, instruktorem. Zajęcia będą dotyczyć także dietetyki, by absolwent mógł prowadzić zajęcia indywidualne, grupowe i promować zdrowy tryb życia. Uczelnia będzie współpracować z ośrodkami sportu, klubami fitness itd.

UZ: Położnictwo, inteligentne systemy miejskie, międzynarodowe stosunki polityczne...

Nowością jest też m.in. położnictwo. Bo takie są potrzeby rynku medycznego.

- By uruchomić ten kierunek, musieliśmy przygotować odpowiednie sale ćwiczeniowe z fantomami To bardzo ważne, by odpowiednio przygotować kadrę – zauważa Grażyna Milewska-Wilk.

Kierunek inteligentne systemy miejskie to także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Jak zauważa dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ, ten kierunek łączy w sobie interdyscyplinarnie wiele branż przez elektromobilność, gospodarkę komunalną, zarządzanie, administrację. Wszystko po to, abyśmy mogli wygodnie żyć, swobodnie przemieszczać się w miastach.

Jak podkreśla dr Arkadiusz Tyda kierunek międzynarodowe stosunki polityczne kierowany jest do ludzi ciekawych świata. Kadra na nim będzie międzynarodowa.