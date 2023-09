Oblężenie Zielonej Góry już pierwszego dnia Winobrania. Tłumy ludzi w centrum! Michał Korn Mariusz Kapała

W sobotę, 9 września rozpoczęły się Dni Zielonej Góry. Przez centrum miasta od rana płynie tłum ludzi. Jarmark to obowiązkowy punkt programu, ale to tylko jedna w wielu winobraniowych atrakcji.

- Tu jest cała Zielonej Góra. Te tłumy, ten klimat. Ja wiem, że dla wielu mieszkańców jest to męczące, ale to tylko dziewięć dni, damy radę i będziemy się świetnie bawić - mówi Kasia, mieszkanka Zielonej Góry. - Niezupełnie z tą całą Zieloną Górą, a co do zabawy, to się zgadzamy - odpowiadamy z uśmiechem. Pewne jest, że pierwszego dnia Winobrania z pewnością sporo mieszkańców odwiedzi jarmark. Nie tyle z ciekawości, co dla wydarzeń, które tu się odbywają. A trochę tego jest. Już teraz tłumy przewijają się przez deptak. I chyba muszą być, bo bez tego nie ma prawdziwego Winobrania. Zobaczcie, co dzieje się w centrum.