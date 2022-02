Ogrody kieszonkowe w Zielonej Górze na językach mieszkańców. Dlaczego?

Mieszkańcy narzekali, że w niektórych miejscach – zwłaszcza w centrum - jest szaro, betonowo i smutno. A każda roślina spowodowałaby, że miejsce to stałoby się bardziej atrakcyjne. I nie byłoby takich problemów po ulewach, jakie obserwujemy w wielu miastach.

Stąd pomysł, by tam, gdzie się tylko da, urządzać kieszonkowe ogrody. Sprawić, by deptak i stare miasto stało się bardziej zielone.