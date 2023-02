Orkan Otto w Lubuskiem. Bardzo mocno wieje, łamią się drzewa i konary. Strażacy mają pełne ręce roboty

Pierwsze zgłoszenia zaczęły spływać do strażaków już w godzinach popołudniowych. Dotyczyły głównie północnej części województwa. Zgłoszenia napływały m. in. z Trzemeszna Lubuskiego, Lubniewic, Sycowa.

Orkan Otto w Lubuskiem. Strażacy co chwila wyjeżdżali do interwencji

Wiele zgłoszeń dotyczyło północnej stolicy województwa lubuskiego. Strażacy z Gorzowa Wlkp. dostawali zgłoszenia m. in.:

Wiało też na południu Lubuskiego

Z czasem mocno wiać zaczęło również na południu regionu. Do akcji wyruszali strażacy z Zielonej Góry i innych miejscowości. Zgłoszenia napływały m. in. z Bogaczowa, Sycowic. W samej Zielonej Górze drzewo spadło na ul. Batorego. Zablokowana była też droga ze Starego Kisielina na Przytok. Na drodze zalegało powalone drzewo. Podobnie było na ścieżce rowerowej Zielona Strzała, pomiędzy ul. 1 Maja a Armii Krajowej. Tu również powalone drzewo utrudnia przejazd.

Orkan Otto nad Polską

Orkan Otto (pierwotnie cyklon Ulf) uderzył w Polskę. Jego centrum znalazło się nad Bałtykiem między 17-18 lutego i wtedy żywioł uderzy w naszym kraju. Na zachodzie Europy należy spodziewać się największych zniszczeń, gdzie siła wiatru ma osiągnąć nawet 117 km/h na lądzie i 150-160 km/h w głębi morza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, dotyczące silnego wiatru w Lubuskiem. Według prognozy wichura ma wystąpić w piątek (17 lutego) w godzinach wieczornych - ok. 18.00-19.00. Zjawisko ma utrzymywać się do soboty (18 lutego), do godz. 6.00-9.00. Jak czytamy w komunikacie IMGW, dotyczącym ostrzeżenia pierwszego stopnia: