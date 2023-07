Ośno Lubuskie urzeka klimatem. W tym niewielkim miasteczku jest plaża, jak z tropików!

Ośno Lubuskie położone jest nad rzeką Łęcza i jeziorem Reczynek, wśród wzgórz morenowych Wysoczyzny Lubuskiej. Miasteczko to przyciąga turystów o każdej porze roku i to właśnie za sprawą jego malowniczych okolic i jeziora Reczynek.

Urocze jezioro w Uroczysku Ośniańskich Jezior

Jezioro Reczynek ma powierzchnię 27 h, a jego najgłębszy punkt liczy 15 metrów. Ten akwen jest jednym z kilku polodowcowych jezior w okolicy, które jako całość stanowią zespół przyrodniczo - krajobrazowy Uroczysko Ośniańskich Jezior.

W sezonie wakacyjnym to, co najbardziej interesuje miłośników wypadów nad wodę to plaże. I... ta w Ośnie Lubuskim jest naprawdę zadbana. Plaża jest i czysta, i piaszczysta. A to nie wszystko.

Gminie zależy na zachęceniu turystów do odwiedzania Ośna i na przestrzeni lat plaża mocno się zmieniła - poczyniono tu kilka inwestycji. Jest nowy pomost składający się z dwóch części: spacerowej do szerokości czterech metrów z ławą do siedzenia oraz tej kąpielowej, szerokiej na dwa metry. Na szerokości pomostu jest kilka drabinek, dzięki którym można bezpiecznie zejść do wody. I ciekawostka: jest tu także wbudowana w pomost łódź, na której mieszkańcy i ich goście chętnie się fotografują.