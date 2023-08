Ostrzeżenie przed ulewnym deszczem w Lubuskiem. Wzrost stanu wód w rzekach, możliwe podtopienia. Wysłano alerty RCB

Aktualizacja, godz. 13.14

Po godzinie 12 IMGW wystosowało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12.10 (6 sierpnia 2023) do godz. 12.00 (8 sierpnia 2023).

Obszar: zlewnia Widawy i Baryczy, zlewnia Odry od Ścinawy do Głogowa (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)

Przebieg: Występujące oraz prognozowane opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej i do przekroczenia stanów ostrzegawczych. W Odolanowie - na Baryczy i Kurochu - oraz na Polskiej Wodzie nie wyklucza się możliwości przekroczenia stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc.