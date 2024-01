Otwarcie Centrum Integracji dla Uchodźców w Zielonej Górze oraz 105. urodziny. Kto jest dostojnym jubilatem?

Centrum Integracji dla Uchodźców z Ukrainy, miejsce dla dzieci i seniorów

W Zielonej Górze otwarto właśnie dziewiątą w kraju taką placówkę. Centrum Integracji dla Uchodźców z Ukrainy znajduje się przy ulicy Batorego 33/9, Zielona Góra – wejście od podwórka). Pomieszczenia na preferencyjnych warunkach wydzierżawiło PCK - miasto. Ideą Centrum jest integracja uchodźców z Ukrainy z Polakami z Zielonej Góry. W ramach działalności funkcjonować będzie Świetlica PCK „Wiewiórka” dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora PCK (60 plus). Placówka będzie organizowała spotkania m.in. ze zdrowego odżywiania, podstaw obsługi komputera, zajęcia ruchowe, muzykoterapia, rękodzieła i wiele innych. Centrum czynne będzie od poniedziałku do piątku. - Dorosłych zapraszamy w godzinach 9.00 do 13.00, a najmłodszych od 13.00 do 17.00. – mówi Katarzyna Antoniszyn, pracowniczka Centrum. Dla dzieci będzie to idealne miejsce ze wsparciem dydaktycznym, dzięki któremu w spokoju odrobią lekcje, spędzą miło czas na zabawie i zajęciach edukacyjnych. Na seniorów również czeka sporo atrakcji. Przede wszystkim stawiamy na aktywizacje seniorów. Zachęcamy ich do integracji.

105. urodziny PCK, mieszkańcy składają życzenia, które zostaną opublikowane

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z własnych funduszy finansuje projekt Centrum Integracji, który opiewa na łączną kwotę 836 tys. złotych (w tym koszty remontu, materiałów, wyposażenia itd.). Jest to możliwe, dzięki wsparciu partnerów i sponsorów organizacji, która obchodzi właśnie 105. urodziny. Z tej okazji mogliśmy w czwartek spotkać na zielonogórskim deptaku przedstawicieli i wolontariuszy PCK. Rozdawano mieszkańcom jabłka z hasłem „Pomagamy od początku - bez końca”.

- Jesteśmy tutaj, żeby zaznaczyć swoją obecność, że wspieramy, edukujemy. Mamy dla mieszkańców 105 jabłek do rozdania. Tym razem nie zbieramy nic do puszek. Przy tej okazji nagrywamy dla nas życzenia. My to zbierzemy i opublikujemy. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji – mówi Agata Karchut z PCK.

Wolontariusz Kamil przyznaje, że pomaganie uskrzydla i rozwija każdego. Warto się dzielić dobrem, bo ono powraca.

Dodajmy, że tylko w 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad 1,3 mln osób, oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy higieniczne, odzież oraz zapomogi pieniężne. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy korzystają z zajęć oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK, natomiast dzieci i młodzież mogą uczęszczać do 38 świetlic środowiskowych.