Otwarcie wystawy "Marian Szpakowski - Co Pozostaje...". Szkice, grafiki, zdjęcia z pracowni artysty

Marian Szpakowski (1926-1983) był artystą, który w dużej mierze stworzył i ukształtował przestrzeń sztuki współczesnej w Zielonej Górze. W warunkach tworzącego się na nowo obszaru kultury w mieście, które trzeba było w tej warstwie zbudować od początku, każda kreatywna postawa była cenna. To on był inicjatorem a potem organizatorem Wystaw i Sympozjów "Złote Grono" (1963-1981), ogólnopolskiej imprezy, która weszła do historii polskiej sztuki nowoczesnej. I wpisała w tę historię Zieloną Górę. Jako wieloletni plastyk miejski (była kiedyś taka funkcja), stworzył interesującą koncepcję funkcjonowania centrum, która w pewnym sensie jest realizowana dopiero od niedawna. Ważną rolę miały tu odgrywać projekty artystyczne w przestrzeni miasta, dostępność i przyjazność dla mieszkańców.

Po prawie 70. latach od przybycia do Zielonej Góry i po 40. od Jego śmierci można powiedzieć bez wątpliwości, że to Jemu zawdzięczamy intensywną obecność sztuki współczesnej w naszym mieście. To Jego konsekwencja, profesjonalizm i zaangażowanie stoją u podstaw istnienia Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie dlatego, by bezpośrednio przyczynił się do jego powstania - jednak miejsce to jest potwierdzeniem jego głębokiego przekonania o wielkiej wadze sztuki dla sensu nowoczesności i budowania nowej tożsamości.