Akcja Drzewko za surowce wtórne już w sobotę. Sprawdź, co możesz przynieść, aby dostać sadzonki

W poniedziałek, 22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi. Akcja Gazety Lubuskiej Drzewko za surowce wtórne jest okazją dla mieszkańców, aby mogli dołączyć do działań na rzecz ochrony środowiska. Surowce wtórne zostaną przekazane podmiotom uprawnionym do ich przetworzenia i transportu. Chcemy w ten sposób umacniać świadomość ekologiczną mieszkańców i promować ekologię. – Celem naszej akcji jest propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Zachęcamy do oddawania elektrośmieci do punktów dla nich przeznaczonych. Elektrośmieci są bowiem niebezpiecznymi odpadami, zawierają dużo szkodliwych substancji, które wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt, ale również zanieczyszczają środowisko naturalne – wyjaśnia Aleksandra Sobolewska, dyrektor działu realizacji projektów w Makroregionie Zachód Polska Press. – Dzięki poddaniu ich recyklingowi można wyprodukować nowe urządzenia oraz odzyskać np. szkło, tworzywa sztuczne i metal.