Owady, wielkie szyszki i Rademenez, czyli Leśna Osada w Zielonej Górze kusi atrakcjami i wiele nas uczy

Zielona Góra otoczona jest z każdej strony lasami. Ba, nawet w centrum miasta wyrosła Leśna Osada. A to za sprawą finału – dobrze już znanej mieszkańcom regionu - akcji Ekochoinka. Przed ratuszem pachniało lasem i wiele się działo ku radości nie tylko uczniów szkół podstawowych czy studentów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Skąd się wziął pomysł na Ekochoinkę? Ano właśnie z braku pomysłu. Dr Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przypomina, że w 2018 roku po raz pierwszy leśnicy przywieźli olbrzymią, żywą choinkę. To świąteczny prezent dla mieszkańców Zielonej Góry. Cieszyła ona ich oczy w okresie świąteczno-noworocznym. No ale co z nią zrobić potem? Wówczas padła propozycja, by posłużyła jeszcze zwierzętom jako pokarm czy nawóz do ziemi. I tak od lat prowadzona jest już akcja, podczas której także mieszkańcy mogą oddać swoje choinki ekopatrolowi, który jeździ po całym mieście.

Zrębkowanie w Leśnej Osadzie w Zielonej Górze

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze zbierają choinki, które następnie są zrębkowane. W ten sposób wracają one później do mieszkańców w postaci nawozu, który doskonale użyźnia glebę pod kwasolubnymi roślinami. Zimą chronią korzenie roślin przed przemarzaniem, a latem przed wysuszaniem. Co roku w ramach akacji ZGK zbiera łącznie kilkanaście tysięcy drzewek.

Ekochoinka, jak i jej środowy finał - Leśna Osada, to efekt współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, miasta i ZGK.

Pod ratuszem było naprawdę głośno. Nie tylko dlatego, że imprezę prowadził znany raper Radosław Rademenez Blonkowski. Uczniowie zielonogórskich podstawówek, słuchacze ZUTW, mieszkańcy cieszyli się, że mogą wziąć udział w tym wydarzeniu. Mogli zobaczyć na przykład, jak powstaje pelet czy zrębki. Rozwiązywali krzyżówkę i różne zadania. Wykonywali ozdoby z drewna. Było dużo przydatnych, ekologicznych porad m.in. o segregacji odpadów.

Owady są pożyteczne. Warto je znać

Można też było rozpoznawać owady.

Anna Basiura z Nadleśnictwa Wymiarki chwali dzieci: - Mają dużą wiedzę, z łatwością potrafią nazwać owady i powiedzieć, co dzięki nim zyskujemy.

Jerzy Łokietko, p.o. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, nie krył zadowolenia z dużego zainteresowania Leśną Osadą. Mówił, że obecnie z prezentu - żywej choinki – powstają prace artystyczne. Komisja wybierze najlepsze i przyzna nagrody.

Dyrektor dodał, że edukacja leśna, przyrodnicza jest dziś bardzo ważna, a Lubuszanie chętnie dbają o środowisko.

- Ludzie są zainteresowani, żeby lasów było jak najwięcej. A pamiętajmy, że województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym w Polsce – mówił Jerzy Łokietko. – A my staramy się tę lesistość jeszcze zwiększać, kupując kolejne grunty. Bo każde drzewo do korzyść dla społeczeństwa.

Razem dbajmy o środowisko. Takie akcje jak ekochoinka, Leśna Osada są bardzo potrzebne

Rademenez był w swoim żywiole. Podkreślał, że tu bardzo ważna akcja i już po raz siódmy się odbywa.

- Ja dbam o przyrodę, chodząc z córkami na spacer, zabieramy worki i sprzątamy śmieci – opowiada. – Kiedyś wszedłem do wody i rozwaliłem sobie nogę, bo ktoś wyrzucił do jeziora puszkę. Tak być nie może. Dbajmy o środowisko, bo inaczej któregoś dnia obudzimy się na jednym, wielkim śmietniku.

A jak się okazuje inspektorów w ściganiu przestępców środowiskowych wspiera technika.

- Dzięki nowoczesnym urządzeniom, jakie tu prezentujemy – noktowizory, drony, fotopułapki – możemy złapać tych, którzy odprowadzają nielegalnie ścieki czy wyrzucają do lasu odpady – pokazywała sprzęt Joanna Michalik – Pietraszak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

