W nowym Parku Tysiąclecia czuć już wiosnę. Zobacz zdjęcia i poczuj słoneczne promienie

Park Tysiąclecia w nowej odsłonie

Pani Basia długo przypatruje się zieleni przy grobowcu Beuchelta. - Tej roślinności tu na pewno nie było. Zastanawiam się, czy schody były. Bo nie pamiętam. Chyba dorobili, tak jak te pięknie misy na kwiaty – zauważa. – Teraz jest pięknie, a będzie jeszcze ładniej, jak się zrobi całkiem zielono. Tylko tak sobie myślę, że toalety by się tu przydały. Dla starszych ludzi, takich jak ja, to bardzo ważna rzecz. - A jest tam toaleta, tam, tam – pokazuje jej koleżanka Wanda. – No tam, widzisz, za tężnią. Tam, gdzie dzieciaki jeżdżą na rolkach. Firma PRO-INFRA z Jerzmanowej, wykonawca modernizacji Parku Tysiąclecia za 15 mln zł, będzie jeszcze dbać o to miejsce przez dwa lata wykonując m.in. kolejne nasadzenia. Wiele się zmieniło. - Dobrze, że zrobiło się jaśniej i jakoś tak bardziej uporządkowanie. Jak park to park. Wiem, że niektórzy woleliby bardziej dziko. No ale przecież bardziej dziko mamy w lasach, których nie brakuje. Z każdej strony miasta są – zauważa pani Weronika. – Mnie się akurat tu podoba.

Nowe ścieżki, nasadzenia, tężnia

W parku są nowe ścieżki, ławki, lampy, kosze, wyremontowano ogrodzenia i schody (co ważne dla starszych – są poręcze), są place zabaw, drewniane leżaki do odpoczynku, wybieg dla psów, są fontanny (choć jeszcze nie działają). No i najważniejsze – są nowe nasadzenia. Piękne aleje lipowe uzupełnione zostały dwiema odmianami: srebrzystą i drobnolistną. Są też nowe choiny kanadyjskie. To nawiązanie do rosnących tu dawniej drzew. Jakie jeszcze drzewa i krzewy tu zobaczymy? M.in. wiśnie japońskie i katalpy, magnolie.

Nie tylko najstarszych mieszkańców miasta cieszy tężnia. Obiekt zbudowany jest z drzewa modrzewiowego (tężnia solankowa plus pergola inhalacyjna z ławkami po jej obu stronach). Technologia tężni oparta jest o roztwór solanki, krążący w obiegu zamkniętym pomiędzy zbiornikiem na solankę, instalacją pompową tłoczącą solankę do systemu drewnianych rynien. Z rynien poprzez drewniane zawory solanka jest kierowana do koryt solankowych, by równomiernie nawadniać ściany z tarniny. Spływająca po gałązkach tarniny solanka gromadzona jest w niecce dolnej, a następnie transportowana grawitacyjnie do zbiornika na solankę.

- Fajnie, że jest, bo to samo zdrowie. Ja tu będę często zaglądać. Nie trzeba jeździć do Ciechocinka – śmieje się pani Stanisława, która spotykamy tu z psem Azorem.