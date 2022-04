Palmy i baby wielkanocne, pisanki wszelakie, mazurki z lukrem. Kaziuki w Muzeum Etnograficzne tłumnie przyciągnęły odwiedzających

Maria Kowalewska z Żar uważa, że:

Trzeba powiedzieć, że zakupy podczas Kaziuków to czysta przyjemność. Naprawdę było z czego wybierać, a i ceny naprawdę przystępne. Kupiłam trzy piękne, ręcznie wykonane palmy, każda po 12 złotych, do tego koszyczek wraz z obruskiem na święconkę za 23 zł, a do tego pęczek bazi za 10 zł. Wolę to, niż zakupy chińskich podróbek w marketach, a przy tym wspieram naszą rodzimą produkcję.