Park krajobrazowy lub pole golfowe zamiast odpadów? To możliwe dzięki rekultywacji

Dlaczego rekultywacja jest ważna?

Rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych jest istotna z kilku powodów. Ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia ludzi, bo takie zaniedbane tereny mogą być źródłem zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych i gleby, co może prowadzić do negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz funkcjonowanie ekosystemów. Rekultywacja pozwala przywrócić naturalne siedliska i roślinność, co z kolei wspiera różnorodność biologiczną oraz odbudowę populacji roślin i zwierząt. Odpowiednia rekultywacja może też poprawić zdolność obszarów do absorpcji dwutlenku węgla, co przyczynia się do ograniczenia efektu

cieplarnianego.

Przedsięwzięcia i projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów i terenów zdegradowanych wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to część programu „Ochrona powierzchni ziemi” realizowanego w latach 2015-2030, którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania tego typu terenów. Na dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem odpadów, działaniami naprawczymi i w przypadku zaistnienia szkody w środowisku lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji mają szansę jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.