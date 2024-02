Stare opony możesz przywieźć do PSZOKów. Zostawisz je tu za darmo. Zamiast wyrzucać do lasu! Leszek Kalinowski

Stare opony w lesie czy na poboczach dróg to wcale nie taki rzadki widok w naszym województwie

Rocznie można oddać za darmo 10 opon samochodowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czy jest więc sens jechać do lasu i tam je zostawiać? Niestety takie przypadki zdarzają się dość często. A że idzie wiosna, zmieniamy opony z zimowych na letnie, to część starych trzeba wyrzucić…