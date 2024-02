Parkietowe szaleństwo, znajomi, klimat. Klub Protector był legendą, każdy tu jeździł! | DUŻO ZDJĘĆ

Nieistniejący już Klub Protector w Głogowie to legenda w świecie miłośników clubbingu. Jeździło tu niemal całe woj. lubuskie. Za każdym razem można było spotkać znajomą twarz! W związku z tym mamy dla was absolutną perełkę! Cofamy się w czasie do początku lat dwutysięcznych i wracamy z kolejnymi zdjęciami z głogowskiego klubu Protector. To była jedna z najbardziej rozpoznawalnych dyskotek w tej części kraju.