Parkrun Zielona Góra świętuje czwarte urodziny. Można dołączyć w każdą sobotę

Parkrun Zielona Góra w sobotę świętuje czwarte urodziny. - Przez te lata udało nam się zorganizować i przeprowadzić 145 edycji. Za pierwszym razem 82 osoby stanęły na starcie, wspierane przez 8 wolontariuszy - wylicza koordynator Krzysztof Pieńkowski.

Zbiórka na urodzinową edycję, w sobotę, 6 sierpnia, przed godziną 9:00. Do miejsca startu należy się kierować ulicą Sulechowską od centrum lub tzw. trasą północną. W obu przypadkach kierujemy się na Centrum Rekreacyjno-Sportowe i dalej w kierunku pobliskiego parku oraz hali z kortami tenisowymi należącymi do MOSiR.

Głównym punktem będzie wspólne pokonanie pięciu kilometrów w okolicach ścieżek biegowych za halą tenisową MOSIR.

- Zachęcamy osoby, które jeszcze nie słyszały o parkrunie, do dołączenia do naszej inicjatywy i do rozpoczynania każdego weekendu od aktywności fizycznej we wspólnym gronie - zaprasza Krzysztof Pieńkowski.