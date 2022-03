Pechowe piątkowe popołudnie - wypadek, kradzież i 1,5 promila we krwi!

W piątkowe popołudnie doszło w Zielonej Górze i okolicach do trzech zdarzeń.

Kradzież w Turyście

Pijany kierowca

Patrol Policji zatrzymał do kontroli, na ul. Poznańskiej w Zielonej Górze, kierującego Fordem Focusem. Po badaniu alkomatem okazało się, że kierowca miał we krwi 1,5 promila alkoholu.

Wypadł z drogi

W Piaskach auto osobowe wypadło z drogi. Kierowca został zabrany do szpitala. Na razie nie wiadomo jakie odniósł obrażania ani co było przyczyną wypadku.

Będziemy Was informować na bieżąco.

