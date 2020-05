Piękne wiosenne akcenty w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym na fotografiach Tomasza Dominiaka

Tony nowego piasku, większa plaża i boisko do siatkówki

Nowy dojazd do pomostu, utwardzony taras widokowy, ławki, śmietniki. A w planach chociażby boisko do siatkówki plażowej. Tak zmieniają się okolice Świdnickiego Zalewu. Wójt Krzysztof Stefański ma sporo pomysłów, jak w najbliższych latach mógłby się zmienić ten teren do rekreacji.