Pierwsze zbiory miodu na Uniwersytecie Zielonogórskim! Ule stoją w samym centrum miasta

Inicjatorką utworzenia miejskiej pasieki jest radna Bożena Ronowicz, która podkreśla, jak ważną rolę spełniają pszczoły w naszym ekosystemie: -Przede wszystkim te owady są bardzo ważne dla gospodarki. To, że my dostajemy miód, to jest tylko dodatek do właściwej działalności pszczół. Wszystkie rośliny są zapylane przez owady, pszczoły i trzmiele. Dzięki temu mamy owoce, warzywa, a później nasiona. To jest niezwykle ważny element gospodarki rolnej. Bez zapylaczy niestety nie mielibyśmy żywności. To jest bardzo istotne i nie możemy dopuścić do wyginięcia tych owadów.

Radna promując wprowadzenie miejskich uli, wzorowała się na innych miastach polskich i europejskich. Ule na terenie Zielonej Góry znajdują się przede wszystkim na posesjach instytucji publicznych. Pierwsze z nich zostały usytuowane na terenie Ogrodu Botanicznego, kolejno przy siedzibie Radia Zachód, budynku KRUS-u, na tarasie Medycznego Studium Zawodowego „Medyk”, oraz przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego.