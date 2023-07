Zachwycająca łąka kwietna wyrosła przy Nadleśnictwie Nowa Sól. Można mieć taką samą! | Wideo i zdjęcia

– Od jesieni przygotowywaliśmy miejsce, bo perz jest trawą rozłogową, rośnie jak chce, trzeba go wyeliminować. Łąka musi mieć szansę wyrosnąć. Kiedy jest w takim stanie, jak nasza teraz, już sobie poradzi z perzem. Jest tak gęsto i pięknie, że w zasadzie mamy spokój na dłuższy czas. Odradzam stosowanie agresywnej chemii do oczyszczenia terenu, jak robimy coś ekologicznego, niech tak będzie do końca.