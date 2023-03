Pijany mężczyzna wyrzucił Aleksa przez okno z II piętra. Trwa zbiórka na leczenie pieska. PILNIE potrzebna jest pomoc!

Na miejscu niemal natychmiast pojawiły się zaalarmowane służby oraz Robert Białaczak ze Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl. Jak relacjonuje R. Białaczk, gdy dojechał do pieska, policjanci przeprowadzali już czynności z właścicielką psa, a także mężczyzną, który psa wyrzucił przez okno.

Wokół pupila pojawiło się wiele osób, przechodnie nie kryli poruszenia tym, co ujrzeli. Wszystkim na usta cisnęły się niecenzuralne słowa wobec tragedii, jaka dotknęła niewinnego i bezbronnego psa....

- Pies się nie ruszał, nikt go nie dotykał. Ludzie się bali... choć piesek waży zaledwie 6 kg, warczał, gdy tylko ktoś się do niego zbliżał. Zabraliśmy go do Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie. Obecnie przeprowadzane są badania, na pewno jutro dowiemy się więcej o stanie jego zdrowia - mówi pan Robert.