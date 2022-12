„Piłkarskie Orły”: trzech laureatów listopada w Lubuskiem. Wszyscy z Lechii Zielona Góra

11 bramek lubuskich III-ligowców

W listopadowych kolejkach III ligi lubuskie zespoły strzeliły łącznie 11 goli. Największy udział w tej liczbie mają piłkarze Lechii Zielona Góra oraz Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów – oba te zespoły zapisały na swoich kontach po cztery bramki. Dwukrotnie na listę strzelców trafiali zawodnicy AstroEnergy Warty Gorzów, a zaledwie raz piłkę do siatki skierowała Carina Gubin.

Swoich dorobków w ostatniej kolejce jesieni nie mogły powiększyć Warta oraz Lechia, które miały zmierzyć się w derbowym pojedynku. Ze względu na intensywne opady śniegu mecz ten został przełożony na marzec 2023 roku, przez co zespoły te rozegrały w listopadzie o jeden mecz mniej od rywali.

11 zawodników na czwartym miejscu

Ligowe bramki Lubuszan rozłożyły się niezwykle równo, bowiem każde trafienie było zasługą innego zawodnika. Nie pozwoliły one jednak na zajęcie miejsca na podium, przez co na czwartej lokacie listopadowego rankingu uplasowało się aż 11 piłkarzy. Wśród nich znaleźli się m.in. Cyprian Poniedziałek ze Stilonu, Olivier Lazar z Warty oraz Rafał Dzidek z Lechii, dla których były to premierowe ligowe bramki w bieżącym sezonie.