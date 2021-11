Piłkarze Lechii Zielona Góra znów zagrali źle. Przegrali pierwszy mecz rundy rewanżowej

Lechia Zielona Góra – Stal Brzeg 1:2 (0:1)

Przed tygodniem Lechia fatalnie zakończyła piłkarską jesień (przegrała u siebie z Karkonoszami Jelenia Góra 1:2), a w sobotę 20 listopada równie kiepsko rozpoczęła rundę rewanżową rozgrywek. Zielonogórzanie przegrali trzeci mecz z rzędu i znów polegli na własnym boisku. Zespół podopiecznych trenera Andrzeja Sawickiego od dawana prezentuje dwa oblicza – nieźle, a niekiedy bardzo dobrze gra w pierwszej połowie meczu, a w drugiej sprawia wrażenie, jakby najważniejsza była obrona uzyskanego do przerwy wyniku.

Spotkanie ze Stalą Brzeg zielonogórzanie rozpoczęli z dużym zaangażowaniem, raz za razem dynamicznie przeprowadzali groźne akcje. Kilka z nich powinni zakończyć zdobyciem bramki. Dla przykładu, w 12 min Mateusz Surożyński dwukrotnie stanął przed szansą na strzelenie gola. Najpierw trafił piłką w słupek bramki przyjezdnych, a za chwilę uderzał głową z bliskiej odległości tak, że futbolówka trafiła idealnie w bramkarza. Później dwukrotnie Przemysław Mycan miał znakomite okazje do zmiany rezultatu, ale dopiero w 45 min zdołał skutecznie uderzyć na bramkę. Po dośrodkowaniu Artura Małeckiego zielonogórski napastnik głową uzyskał prowadzenia dla miejscowych. Mało brakowało, a w doliczonym czasie gry zdobyłby drugiego gola. Trafił jednak piłką prosto w bramkarza. - Powinno być 3:1 – takie stwierdzenie dało się wyłapać z dyskusji kibiców, którzy w przerwie meczu analizowali to, co działo się na boisku. Bramkę przypisywali też gościom, ponieważ należy uczciwie zauważyć, że mieli oni dwie bardzo groźne okazje, które mogły zakończyć się zmianą wyniku.