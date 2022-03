Pizza i lody Joe Bidena, żelki Reagana, brokuły Obamy, czyli co jadają amerykańscy prezydenci

- Nasi politycy często sprawiają wrażenie, jakby nie jedli, tylko unosili się nad ziemią. Czasem zjedzą jakąś kiełbasę na dożynkach czy jakimś wiecu, ale to rzadkość. A pizza zjedzona przez Joe Bidena to po prostu dobry, niewymuszony PR. Na takiego polityka patrzy się z uśmiechem, bez względu na to, czy się go popiera, czy nie.

Joe Biden jest raczej znany ze swojej słabości do lodów. Jaki smak lubi? - Widzieliśmy to podczas kampanii wyborczej w USA. Kiedyś przedstawił się nawet słowami: "I am Joe Biden and I love ice cream". Jedna z firm nazwała jego imieniem swoje lody, bo prezydent pojawił się w ich lodziarni. To lody waniliowe z kawałkami czekolady i wafelkami.

Wyrafinowaną kuchnię do Białego Domu wprowadziła Jackie Kennedy, która sama była na ścisłej diecie. Codziennie jadła kawior.

- Wystarczy spojrzeć na to, jak Jackie Kennedy wyglądała. Była piękna, elegancka, miała wyrafinowany gust i zapewne niewiele jadła (śmiech). Jej przeciwieństwem była Eleanor Roosevelt. Podobno państwo Roosevelt mieli w Białym Domu złą kucharkę, ale bardzo ją lubili. Już za ich czasów pojawiały się tam zresztą dania fastfoodowe. Eleanor Roosevelt podczas pikniku, na który przyjechali z Wielkiej Brytanii król Jerzy VI i jego żona Elżbieta, podała hot dogi. Król spałaszował je ponoć, popijając piwem, jego małżonka nie była jednak pewna, co właściwie ma z nimi zrobić. Franklin Delano Roosevelt odpowiedział ponoć: „To bardzo proste. Proszę włożyć jednego do ust i wpychać do nich, aż dotrze pani do końca”. Monarchini mimo wszystko zjadła ponoć swojego hot doga nożem i widelcem. Następnego dnia na pierwszej stronie „New York Timesa” ukazał się artykuł pod tytułem: „KING TRIES HOT DOG AND ASKS FOR MORE”.