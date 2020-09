Plac Teatralny w Zielonej Górze ma już rok. Jak widzą go dziś mieszkańcy. Są zadowoleni? A może coś by zmienili?

Przetarg na tę inwestycję wygrała firma Polskie Surowce Skalne. Wyburzono rudery, wybudowano scenę plenerową, plac zabaw dla dzieci. Są drzewa, krzewy ozdobne, oświetlenie w technice LED... - To jedno z moich ulubionych miejsc w mieście – mówi Ewa Boczek z Zielonej Góry. – Przychodzę tu często z wnuczką i szczerze powiem, że nie pamiętam już, jak tu kiedyś wyglądało. Chyba tak tragicznie, że lepiej nie pamiętać… Pani Ewa nic by tu nie zmieniła, chyba że przejście z deptaka. Teraz stoi tu stoisko gastronomiczne z letnim ogródkiem i zasłania widok. - Rozumiem, że to własność prywatna, ale może miasto jakoś by się dogadało z właścicielem, by chociaż to przejście zrobić szersze – mówi. – Myślałam, że to będzie takie naturalne przedłużenie deptaka. Wielu gości pewnie nie wie, że można tu trafić z deptaka.

Plac Teatralny działa w nienormalnych czasach

- Plac jest ładny, ale ja zadbałabym tu o więcej zieleni. Mam nadzieję, ze przez winobraniowe koncerty nie zostanie zniszczone to, co zostało posadzone – podkreśla Jolanta Tarczyńska. – Według mnie nie jest to dobry pomysł, by przenieść tu występy. Za mało miejsca, plac przed Filharmonią Zielonogórską był lepszy do tego.

Zdaniem Tomasz Wróbla ciężko teraz określić, czy plac spełnia swoją funkcję.

- Gdyby czasy były normalne z pewnością bym na to pytanie odpowiedział, ale mamy specyficzny czas. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nie tylko to miejsce jest odpowiednio wykorzystywane – zauważa. – Zobaczymy, jak się skończy epidemia.

Krzysztof Smoliński twierdzi, że nie ma porównania do tego, co było kiedyś.

- Czy spełnia swoją rolę to miejsce? Oczywiście, że tak! Wystarczy zobaczyć, ile ludzi tu przychodzi – pokazuje. – To mówi samo za siebie. A że się coś komuś nie podoba… To rzecz gustu!