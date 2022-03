Po dziewięciu latach działalności zamyka się w Zielonej Górze sklep popularnej sieci marketów

Zakupy w Zielonej Górze. Zamyka się market znanej sieci

Handel w Zielonej Góry. Rynek dyskontów

Wcześniej swoje sklepy w Zielonej Górze zamykały Piotr i Paweł, Alma i ostatnio Tesco. – Rynek poszedł w kierunku dyskontów i maksymalnego ograniczania kosztów. To się objawia brakiem tradycyjnych stoisk, zastąpieniem ich przez stoiska samoobsługowe. Pojawiają się kasy samoobsługowe. Wszystko po to, aby było jak najmniej pracowników. Czasem to jest dobre, a czasem złe. Jeśli pracownicy potrafią pracę znaleźć to dobrze, potrzeba przecież ludzi w różnych gałęziach gospodarki. Ale dla tych, którzy długo pracowali w jednym miejscu i nie potrafią się odnaleźć na rynku to jest problem – wyjaśnia właściciel sklepu.

Zastępowanie kasjerów kasami samoobsługowymi Janusz Jasiński, wieloletni przedsiębiorca i prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wiąże z automatyzacją pracy jako takiej. Takie procesy zachodzą od lat w fabrykach, w których maszyny i roboty zastępują ludzi.

Rozwijają się dyskonty, które stawiają na niższe ceny. Nasz rozmówca tłumaczy jednak, że ceny nie będą spadać. Wyjaśnia, że ceny materiałów bazowych rosną, czyli podstawowe produkty do produkcji żywności są coraz droższe, rosną m.in. ceny zbóż i coraz więcej warta jest też praca człowieka i coraz więcej trzeba też płacić za energię.