Po trzech miesiącach rower miejski wraca na ulice. Kiedy, gdzie i czy zmienią się zasady korzystania z niego?

Po trzymiesięcznej przerwie rower miejski wraca na stacje. Skorzystamy z niego od 1 marca na znanych nam zasadach. W poprzednim sezonie wypożyczyliśmy jednoślady ponad 82 tysiące razy. Jak będzie w tym roku?

W czasie zimowej przerwy miejskie rowery były poddawane przeglądom technicznym, naprawiane i konserwowane. Tak jest od początku, a przypomnijmy, że Zielonogórski Rower Miejski funkcjonuje u nas od 2018 roku. Według danych Nextbike Polska w Zielonej Górze w zeszłym roku wypożyczaliśmy rowery ponad 82 tysiące razy, a to oznacza, że każdy pojazd został wynajęty ponad 200 razy. Trzeba było je oczyścić, wymienić uszkodzone elementy (m.in. oświetlenie, opony, linki).

Zielonogórski Rower Miejski funkcjonuje od 2018 roku Jacek Katos

Techniczne przeglądy rowerów miejskich

- Bardzo dobrze, że te pojazdy są serwisowane, że odbywają się przeglądy, bo niestety często są celowo lub nieświadomie niszczone przez tych, którzy je wypożyczają – mówi Igor Rubaś z Zielonej Góry, który często auto zamienia na rower miejski, by dostać się do pracy. – Przykre to, że nie potrafimy uszanować wspólnego mienia. W poprzednich latach niszczone były i rowery, i stacje ich wypożyczania. Mam nadzieję, że w tym roku będzie mnie takich zdarzeń. Miejski monitoring działa!

40 stacji i 400 rowerów miejskich

W mieście mamy obecnie 40 stacji rowerów miejskich, które obsługują 400 jednośladów, w tym rowery typu tandem i cargo.

- To dość sporo, są rejony, że bez przeszkód można dojechać do pracy, szkoły, na basen czy do kina, zmieniając po drodze rower, ale chciałoby się, by tych stacji było jeszcze więcej. Chodzi mi nie tylko o tzw. starą Zieloną Górę, ale także o dzielnicę Nowe Miasto – podkreśla Monika Kałużna, która z miejskiego roweru korzysta razem z córką Natalią.

Prezydent Janusz Kubicki informuje, że umowa na nowy sezon została już z operatorem podpisana. Miasto nie planuje zmian, związanych z funkcjonowaniem miejskich rowerów.

Zielonogórski Rower Miejski funkcjonuje od 2018 roku Jacek Katos

Uwaga na hulajnogi

- Moim zdaniem, są one lepszym rozwiązaniem niż hulajnogi, które stają się coraz bardziej popularne. Ale można jest zostawiać dosłownie wszędzie, stanowią więc zagrożenie dla pieszych i nie tylko – zauważa Wanda Różycka. – Nie mówiąc już, jak młodzi ludzie potrafią na tych hulajnogach szaleć i wpadać na starsze osoby. Poza tym myślą, że mogą jeździć na jednej hulajnodze we dwójkę albo co gorsza pod wpływem alkoholu. Takie sytuacje zdarzają się zwłaszcza w weekendy, po imprezach. Trzeba by sypnąć porządnie mandatami i może dziesięć razy, by się zastanowili, czy warto jechać po pijaku hulajnogą do domu.

Rowery, hulajnogi - zachowajmy zdrowy rozsądek

Rowery będziemy mogli wypożyczać od 1 marca do końca listopada br. Przypomnijmy, jakie koszty trzeba ponieść? Opłata startowa to 10 złotych. Wypożyczenie roweru do 20 minut jest darmowe. Za jazdę powyżej 20 minut – do 60 minut – standardowym rowerem zapłacimy 2 zł. Druga i każda kolejna godzina to dodatkowo 4 zł.

- W Zielonej Górze jest gdzie pojeździć. Mamy fajne ścieżki rowerowe. Przybywa nam nowych. Chyba najgorzej jest w centrum miasta, bo tam nie ma miejsca za bardzo na ścieżki, ale myślę, że i tu można coś wymyślić, by rowerzyści mogli bezpiecznie się poruszać po starówce i okolicy – mówi Julia Górska. – No i mam nadzieję, że nikomu nie wpadnie do głowy, by rowerzystów wypędzić z deptaka. To dla nikogo nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba tylko – jak wszędzie – zachować zdrowy rozsądek.

Zobacz też - Zielonogórski Rower Miejski