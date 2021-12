Podopieczni Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze dostaną paczki na Święta Agnieszka Linka

W okresie przedświątecznym chętniej wspieramy dobroczynne cele i pamiętamy o tych, którym wiedzie się gorzej w życiu, zwłaszcza jeśli dotyczy to tych najmłodszych i najbardziej bezbronnych. Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze został obdarowany przez Delegaturę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkanki DSM - u mówią, że to miły gest, bo dzięki niemu ich dzieci dostaną na Święta to, czego same nie mogłyby im zapewnić.