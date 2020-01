Policjanci odnaleźli zaginionego 40-latka krótko po zgłoszeniu

Lubuska Policja

We wtorkowy wieczór (8 stycznia) zielonogórska policja została powiadomiona o zaginięciu 40-latka, który wymaga stałej opieki i nie potrafi sam wrócić do domu. Zaginiony wyszedł z mieszkania na jednym z zielonogórskich osiedli po godzinie 14.00 i rodzina nie odnalazła go do czasu zgłoszenia. Patrol policji znalazł poszukiwanego po kilkunastu minutach od przyjazdu na miejsce.