Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... - te zegarki z Zielonej Góry to prawdziwe cuda ze szwajcarską precyzją!

Wydawać, by się mogło, że dziś zegarki idą w zapomnienie. Każdy może spojrzeć w komórkę. Ale okazuje się, że teraz - podobnie jak auta - nie spełniają tylko swojej podstawowej funkcji. Świadczą o guście, pozycji, charakterze właściciela. I choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

Dziś zegarki często traktowane są jak biżuteria. Nie brakuje więc osób, które chcą mieć te wyjątkowe, ekskluzywne czasomierze. A takie właśnie powstają w zielonogórskiej, rodzinnej firmie. W kamienicy na Starym Rynku. Jej filozofią jest: polska wizja, szwajcarska precyzja.

Po zielonogórskie zegarki przyjeżdżają klienci z całego świata. Jak jeden profesor z Harwardu, któremu przecież można by było wysłać zmówienie. On woli jednak odebrać zegarek osobiście. Inny Amerykanin zapragnął mieć wszystkie modele, jakie wyszły z Polpory. Ale to niemożliwe, bo każdy model to 50-100 sztuk. I nie ma mowy o ponownej produkcji. To wersje limitowane. Klienta udało się zadowolić jednak obietnicą, że każdy nowy model z numerem 2 będzie mu wysyłany. Tak też się dzieje.

W tym roku firma Polpora stanie się… pełnoletnia

Tomasz Cerbiński z wykształcenia jest jubilerem. W 1986 r. założył swoją firmę. Trzy lata później otrzymał – jedną z pierwszych w kraju - koncesję zezwalającą na handel metalami szlachetnymi. Skoro pojawił się sklep z biżuterią, to siłą rzeczy musiały być też i ekskluzywne zegarki.

Jak przyznaje właściciel Polpory, początki nie były łatwe. Nie było takich możliwości pozyskiwania wiedzy jak dziś, przez internet. Musiał więc jeździć na szkolenia, kursy do Niemiec, Szwajcarii, by zgłębiać wiedzę i zyskiwać umiejętności, związane z zegarkami.

W 2006 roku w Zielonej Górze Krzysztof Jańczak założył firmę – Zielonogórską Manufakturę Zegarkową Polpora. Zrobił to 1 grudnia, w święto św. Eligiusza patrona zegarmistrzów, jubilerów i grawerów. Wtedy powstał tu pierwszy – po transformacji ustrojowej - mechaniczny zegarek. Pierwsze modele tworzyli wspomniany już Krzysztof Jańczak oraz zegarmistrz Milan Konecki.

- Razem z żoną - Beatą, współpracowaliśmy z Krzysztofem Jańczakiem. Z czasem się porozumieliśmy i Polpora przeszła na naszą własność – wspomina Tomasz Cerbiński. – W tym roku firma osiągnie pełnoletniość, z okazji osiemnastolecia szykujemy nowe modele. Mamy nadzieję, że zaskoczą one i zadowolą naszych klientów. Robimy zegarki mechaniczne.

Motto manufaktury Polpora to „Polska wizja, szwajcarska precyzja”.

Pomysł na nowy model zegarka to zawsze efekt długich rozmów w gronie rodziny. Aleksandra (córka właścicieli), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, odpowiadała za projekt tarczy i różnych szczegółów. O tym, czy koperta ma być obła, niska, czy ma przylegać do ręki czy nie… i wielu innych sprawach decyduje cała rodzina. Detali, które trzeba ustalić, są dziesiątki.

I choć Polpora dąży do tego, by jak najwięcej tych polskich elementów było w całości danego modelu, nie wytwarza swoich produktów od podstaw w Zielonej Górze. Współpracuje i pozyskuje mechanizmy od sprawdzonych i doświadczonych w branży szwajcarskich i niemieckich firm. Nie ma tak dobrych polskich podzespołów. A wnętrze zegarka mechanicznego jest tak skomplikowane, że wykonuje je tylko kilkanaście firm na świecie.

Tomasz Cerbiński przyznaje, że współpraca ze Szwajcarami od lat układa się bardzo dobrze.

- Zagraniczne firmy bardzo poważnie nas traktują, choć przecież wykonujemy jedynie kilkadziesiąt sztuk naszych zegarków - podkreśla zielonogórzanin.

Nazwa firmy z Zielonej Góry nawiązuje do polskości zegarka i czasu

Co oznacza nazwa manufaktury, produkującej ręcznie niewielkiej liczby zegarków? Jak słyszymy, odzwierciedla dwa istotne elementy związane z każdym modelem. Z jednej strony ściśle związana jest z miejscem, w którym powstaje każdy zegarek. Z drugiej oddaje hołd upływającemu czasowi.

- Stąd też wymowne POL nawiązujące do polskości zegarka. Oraz PORA, symbolizujące dany moment czasu - tłumaczy zielonogórska rodzina przedsiębiorców. - Sądzimy, że ten skrót i słowo idealnie oddają to, czym są zegarki, opuszczające mury naszej firmy.

Zamieszczony w logo krzyż, uzupełniony o dodatkowe aplikacje, jest symbolem używanym już przez pierwszych władców Polski. Był on m. in. umieszczany na denarach Mieszka I. To odniesienie jest również widoczne w zegarku Misico, który odzwierciedla tenże denar.

Znak krzyża znajdziemy zarówno na fladze, jak i w godle szwajcarskim. To nawiązanie do zegarmistrzowskiej tradycji i doświadczenia kraju, w którym powstaje najistotniejszy element każdego zegarka - mechanizm.

Bachusik Polporek i premiery zegarków Polpory na winnicach

Pracownicy Polpory mówią, że to magiczna firma.

- W tym roku mnie 27 lat, jak tutaj pracuję. I czuję się tu jak w rodzinie. Mimo że od czterech lat mogę być na emeryturze, siedzieć nad wodą i łowić ryby, to zrezygnowałem z tego. Nadal pracuję, bo ciągnie mnie to tego miejsca – mówi Jarosław Mik, złotnik, który stara się przekazywać młodszemu pokoleniu, że jak klient wyjdzie niezadowolony, to nigdy tu nie wróci. Trzeba więc swoją pracę traktować poważnie i wykonywać jak najlepiej.

Robert Wojdyła cieszy się, kiedy sprzedaje zegarek. Widać na twarzy klientów, jaką wielką radość sprawia im ten nowy nabytek.

Grzegorz Koprowicz przyznaje, że przychodząc tu nie spodziewał się, że wchodzi między twórców sztuki.

- Trafiłem tu przez przypadek, za co jestem wdzięczny losowi – mówi Grzegorz. – Dla mnie składanie zegarków to magia. To sztuka przez duże S.

Joanna Czyżyk dodaje, że zazwyczaj cudze chwalimy, swego nie znamy. Warto więc poznać Polporę. A na siedzibę najczęściej uwagę zwracają dzieci. Bo na ściennie kamienicy wisi duży zegar, a przed wejściem stoi…. Bachusik. Nazywa się Polporek. I oczywiście ma na sobie zegarki. Odmierzają tylko dobry czas dla wszystkich mieszkańców i ich gości. Twórcą rzeźby jest zielonogórski artysta Artur Wochniak.

Bachusiki to już tradycja Zielonej Góry, tak jak tradycją stały się premiery kolejnych zegarków, które organizowane są na lubuskich winnicach. Choć była też i premiera w warszawskich Łazienkach, a imprezę poprowadził Szymon Hołownia.

Zegarki Polpory to m.in. Polon z brylantami, Kościuszko z jedną wskazówką

Cały czas szukają inspiracji,. Jak zauważa Beata Cerbińska, częstą taką inspiracją są ważne wydarzenia, postacie, związane z historią Polski. I tak na przykład by oddać hołd Marii Skłodowskiej-Curie zaprojektowany został zegarek o nazwie Polon. Dla pań w zegarku umieszczony został na tarczy symboliczny atom Polonu, który składa się z 84 brylantów. Model dla mężczyzn jest pokryty warstwą luminescencyjną. Powoduje ona, że w dzień tarcza ma kolor białoszary, a w ciemności świeci na jasnozielony kolor. Grubość koperty jest rekordowa - jedynie 7,9 mm. Model dla mężczyzn przeszedł też badania w Głównym Urzędzie Miar i Wag w Warszawie. Jest to certyfikowany chronometr cieszący się prestiżowym tytułem WPZ, czyli Wysoce Precyzyjny Zegarek.

W dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, powstał zegarek Kościuszko, nawiązujący swoją wielkością i projektem koperty do pierwszych zegarków naręcznych, używanych na początku zeszłego wieku. Zastosowano tu nietypowe rozwiązanie. Godziny i minuty wyznacza jedna duża wskazówka z romboidalnym wnętrzem, nawiązującym do czapek kościuszkowskich (użytkownicy muszą nauczyć się „czytać” godziny). Dekiel jest zakręcany, zdobiony grawerem z podobizną Tadeusza Kościuszki oraz indywidualnym numerem limitacji zegarka. Jasnobrązowy pasek jest z krokodyla, z granatowym wykończeniem i białym przeszyciem.

Na uwagę zasługuje też damski zegarek Irysy, który został nominowany do zaszczytnego tytułu zegarka roku. Model inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego.

Każdy cyferblat jest ręcznie malowany. Precyzję dobrze obrazują liczby, dlatego warto zwrócić uwagę, iż do przygotowania tej tarczy wykorzystane zostało 26 kolorów. Tarcza składa się z 113 srebrnych żłobków (wykonana jest z litego srebra), a najmniejsza powierzchnia wypełniona kolorem znajduje się w świetle litery „A” i jest to mniej niż 0,25mm!

- Cieszymy się, że do współpracy udało się nam namówić znaną i cenioną artystkę Ewę Buksę - Klinowską, która ręcznie malowała tarczę techniką emalierską - podkreśla właściciel Polpory.

Najnowszy model Polpory to Kopernik

- Chcąc oddać hołd dokonaniom naszego wybitnego astronoma, przygotowaliśmy nowy model zegarka mechanicznego, w którym kilkoma ruchami nadgarstka lub też koronki można wprawić w ruch obrotowy mały sekundnik z kontrapauzą w formie nawiązującej do naszej planety – Ziemi, który pracuje na złotym tle symbolizującym Słońce – mówią właściciele firmy.

Zegarek wydany został w 550. rocznicę urodzin oraz 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika.

Na cyferblacie zegarka, nad godziną szóstą umieszczono symbol zegarmistrzowskiej elegancji – mały sekundnik. W jego tle, dzięki szlifowaniu planetarnemu uzyskano efekt mikrookręgów, które następnie pokryte zostały galwanicznie żółtym złotem. Całość domknięta jest okrągłą złoconą ramką, która rozgranicza pole pracy małego sekundnika od pozostałej części tarczy. Ten mały element stanowi serce cyferblatu i w sposób uproszczony nawiązuje do Słońca, wokół którego porusza się Ziemia.

Ważne jest też pudełko do zegarka… z płótnem

Największym wrogiem zegarmistrza są pyłki i mikrozanieczyszczenia.

- Dlatego dużą uwagę przykładamy do kontroli jakości. Sprawdzamy wszystko pod lupą, jaki jest wygląd, czy wszystkie detale są zachowane. Zaczyna się już przy dostawie części, a potem jak jest złożony zegarek. Testowana jest rezerwa chodu, dokładność mechanizmu – podkreśla Marta Mickiewicz.

Ale w Polporze nie tylko zegarki są ważne, lecz także opakowania. Te też są wyjątkowe, dzięki współpracy z rodzinną, dwuosobową firmą. Małżeństwo jest po Akademii Sztuk Pięknych. Pudełka wykonywało m.in. dla królowej Belgii. W naszych wykorzystali… płótno, stosowane kiedyś w dowodach osobistych.

Przeczytaj też:

Zobacz wideo - Ekskluzywne zegarki z Zielonej Góry