Półtorej godziny z Zielonej Góry. Okazja na spacer po wiszącym moście. Za darmo! Warto odwiedzić to miejsce. Zobacz zdjęcia

Pomysł na przerwę w drodze. Kładka w Tomisławiu

Ludzie, którzy tam byli piszą, że ten most ma klimat i można poczuć się jak dziecko.

- Magiczne miejsce o każdej porze roku - pisze inny internauta. - Przejście po tej kładce pełne wrażeń - przyznaje kolejna osoba.

Miejsce dostało 4,6 gwiazdki od spacerowiczów.

Z zamku w Kliczkowie do Tomisławia dojedziemy przez Osiecznicę w dziesięć minut. Kładkę można wpisać w GPS i wtedy łatwo trafić.

Ten wiszący most nad Kwisą robi wrażenie o każdej porze roku, można się o tym przekonać, oglądając zdjęcia na mapach Google'a. Ze wsi prowadzi do niego wśród pól asfaltowa ścieżka. Jej przejście to okazja na miły spacer.

W galerii zobaczysz zdjęcia kładki w Tomisławiu. Znajdziesz też zdjęcia z Kliczkowa, w którym turyści odwiedzają nie tylko zamek, ale i cmentarz koni.