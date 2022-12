Południowa obwodnica Zielonej Góry. To 13 kilometrów nowej drogi i nowe ronda. Co dalej z budową?

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry

Nie tylko ze Świdnicy, ale i Nowogrodu Bobrzańskiego, Żar i Żagania jadą codziennie do Zielonej Góry kierowcy do pracy. Tymczasem od kwietnia tego roku dojazd do miasta był utrudniony z powodu budowy ronda w okolicy Wilkanowa i Świdnicy. Do tego doszły jeszcze prace na innych odcinkach dróg na trasie Świdnica - Żagań. Droga przez mękę z Żagania do Zielonej Góry! Jak się przedostać przez wykopy?

- Rondo koło Wilkanowa wygląda na gotowe od tygodnia, a ciągle stoją tam betonowe słupki - zaalarmował nas Czytelnik, który codziennie dojeżdża do Zielonej Góry z okolic Świdnicy. To był poniedziałek, 5 grudnia.

Szybko okazało się, że rondo miało zostać otwarte w piątek, 9 grudnia. I tak się stało. Ruch wrócił przez Wilkanów. Tym samym skończył się objazd przez Rondo Piastów Śląskich. A dojazd do miasta od strony zachodniej jest ułatwiony.