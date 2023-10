Ponad 180 milionów dla Lubuskiego! To pieniądze na remonty i budowę nowych dróg

Województwo lubuskie na nowe inwestycje drogowe, które będą realizowane w przyszłym roku, dostanie ponad 180 milionów złotych. 89 milionów zostanie przeznaczonych na zadania powiatowe, a 93 miliony złotych na zadania gminne.

To kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców województwa lubuskiego i lubuskich samorządów. Do regionu trafią ogromne pieniądze, które pozwolą na realizacje ponad stu inwestycji drogowych zgłoszonych przez gminy i powiaty. Przy wykorzystaniu rządowego wsparcia samorządy mogą przeprowadzać zadania, dzięki którym mieszkańcy mogą komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do pracy czy szkoły - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.