Poseł Elżbieta Płonka z interwencją w szpitalu w Zielonej Górze. O co chodzi pani poseł? Co ta to władze lecznicy?

- Jestem tu jako poseł na Sejm z interwencją poselską na mocy ustawy, która pozwala mi wkraczać do różnych instytucji - mówi w Zielonej Górze posłanka PiS Elżbieta Płonka. - Przyjechałam dziś do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, by zadać kilka pytań. A to w związku tym, że ochrona zdrowia teraz protestuje w Warszawie, pracownicy służby zdrowia uważają, że potrzebne są dodatkowe środki finansowane, że potrzebne są zmiany. Trzeba więc dobrze przyjrzeć się wydatkowanym finansom.