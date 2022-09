Powrócili do szkół. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Świebodzinie

Tuż za wschodnią granicą kraju wojna zniszczyła młode lata ukraińskim dzieciom i młodzieży. Polski system edukacji otworzył się na nich. Mogą kontynuować naukę tutaj, w Polsce, także w województwie lubuskim. Bardzo Was proszę, jeśli będą wśród Was, przyjmujcie ich z otwartym sercem, potrzebują wsparcia. Oni przeżywają ten czas, jaki przeżywali młodzi Polacy 83 lata temu, kiedy mieli wstać i pójść do szkoły, a niestety niemiecki agresor w sposób okrutny, rzucając bomby na domy, mordując cywilów, przerwał ich dążenie do dorosłego życia. Bardzo Was o to proszę, bądźcie z nimi, wyciągajcie do nich rękę, jeśli będą mieli jakieś trudności, pomóżcie im - apelował do uczniów wojewoda.