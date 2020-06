Pożar samochodu w Zielonej Górze. Do akcji gaśniczej ruszyli mieszkańcy osiedla

Szybka reakcja mieszkańców

Przy ul. Ruczajowej w Zielonej Górze na jednym z parkingów paliło się granatowe renault megane. Pożar błyskawicznie zauważyli mieszkańcy osiedla i zaczęli gasić auto jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

To nie podpalenie

O szczegółach akcji opowiedział nam oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP, st. kpt. Arkadiusz Kaniak. - Z naszych przypuszczeń, było to zwarcie instalacji elektrycznej - skomentował rzecznik. - Przybyliśmy na miejsce, a mieszkańcy już sobie poradzili. Strażacy na dobrą sprawę tylko zabezpieczyli samochód. Nie spłonął cały. Doszło do niewielkich uszkodzeń z przodu pojazdu. Na pewno to nie było podpalenie. W akcji brał udział jeden zastęp straży pożarnej. Właściciel auta był na miejscu - zakończył Kaniak.

