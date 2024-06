Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Zielonej Górze. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zielonej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oświadczył się dziewczynie na scenie bachanaliowej przed koncertem Kizo | WIDEO, ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Zielona Góra, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oświadczył się dziewczynie na scenie bachanaliowej przed koncertem Kizo | WIDEO, ZDJĘCIA Patryk Górski z Żar oświadczył się swojej dziewczynie przed koncertem Kizo. Decyzję o zaręczynach na bachanaliowej scenie podjął spontanicznie - przy paczkomacie... 📢 Sylwia Grzeszczak wystąpiła na Bachanaliach w Zielonej Górze! Tłumy studentów bawiły się pod sceną [ZDJĘCIA] Sylwia Grzeszczak wystąpiła podczas pierwszego dnia weekendowych koncertów na 52. Bachanaliach w Zielonej Górze. Artystka zaprezentowała swoje największe hity, a studenci śpiewali razem z nią! Zobaczcie! 📢 Nieziemski koncert Myslovitz na Bachanaliach. Tak bawi się Zielona Góra! | ZDJĘCIA Myslovitz, jeden z najbardziej znanych polskich zespołów rockowych, był gwiazdą piątkowej odsłony Bachanaliów 2024 w Zielonej Górze. Tysiące ludzi bawiło się przy największych hitach grupy. Mamy dla Was wyjątkową pamiątkę w postaci zdjęć z koncertu!

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Potrącił małe dziecko i uciekł. Policja zatrzymała pasażerkę i szuka kierowcy W piątek, 7 czerwca po godzinie 17.00 kierowca volvo potrącił 3-letnią dziewczynkę i uciekł. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. W sobotę policja poinformowała, że zatrzymała pasażerkę. Kierowca się ukrywa.

📢 Zlot śmigłowców w zielonogórskim Przylepie. Przylecą maszyny z całego świata | PROGRAM Dziesiątki śmigłowców z różnych stron świata, symulator skoków spadochronowych, pokaz neutralizacji dronów i wojskowe pojazdy to tylko niektóre atrakcji przygotowanych przez organizatorów II Światowego Zlotu Śmigłowców w Zielonej Górze Przylepie. Pokazom maszyn będą towarzyszyć Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe.

📢 Córka, matka i babcia zginęły na oczach bliskich w Kargowej. Morze łez i kwiatów na pogrzebie Sandry, Moniki i Zofii W piątek 7 czerwca w Karszynie odbył się pogrzeb 28 latki, jej mamy oraz babci, które zginęły w Kargowej potrącone przez samochód. W kościele i na cmentarzu zgromadziły się tłumy żałobników. Trudno było powstrzymać łzy... 📢 Pogromcy Bazgrołów podwinęli rękawy i ponownie zabrali się za czyszczenie miasta. Tym razem szpecące malowidła znikną z ekranów przy I LO Zielonogórscy Pogromcy Bazgrołów wraz z uczniami Budowlanki i I Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili usunąć szpecące malowidła z ekranów wygłuszających przy ul. Księdza Michalskiego. Zobacz!

📢 W telewizji przeprowadza metamorfozy ogrodów. W Zielonej Górze będzie udzielał porad Ceniony projektant ogrodów i majsterkowicz Dominik Strzelec będzie udzielać mieszkańcom Zielonej Góry bezpłatnych porad dotyczących pielęgnacji drewna ogrodowego. – Będzie to okazja, by podpytać eksperta, jak najlepiej dbać o drewniane powierzchnie wokół domu, by nie straciły swej funkcjonalności i zdobiły ogród na długie lata – zachęcają przedstawiciele marki Drewnochron, której Dominik Strzelec jest ambasadorem. 📢 Uroczyste wręczenie nagród laureatom IX Miejskiego Konkursu Plastycznego. "Najmłodsi zielonogórzanie kochają swoją małą ojczyznę" |ZDJĘCIA W środę, 5 czerwca 2024 r. w Galerii Pro Arte odbył się wernisaż wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom IX Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "Zielona Góra jest piękna, bo jestem jej częścią". 📢 Rzeka - szansa czy zagrożenie? O tym dyskutują w Zielonej Górze uczestnicy międzynarodowej konferencji. Patronat GL W czwartek, 6 czerwca w Zielonej Górze rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa "Rzeka - szansa czy zagrożenie - zrównoważone zarządzanie rzeką", której organizatorem jest Akademia Górnośląska w Katowicach.

📢 79. rocznica Powrotu Zielonej Góry do Macierzy. Żyje pamięć o tamtych relacjach, więziach i tworzeniu administracji – Kontekst historyczny jest trudny, ale powinniśmy na to patrzeć z perspektywy wartości, które powstawały na tych ziemiach. To były relacje i więzi społeczne. To przede wszystkim było kształtowanie administracji państwowej, szkół i patriotyzmu lokalnego – wyjaśnia prezydent Marcin Pabierowski. W uroczystości z okazji rocznicy „Powrotu Zielonej Góry do Macierzy” wzięli udział uczniowie szkół i pionierzy. 📢 W Czerwieńsku jest już woda. Ale to nie koniec problemów. W tle ogromne długi Gmina Czerwieńsk znalazła się w trudnej sytuacji. Tamtejsze Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego, które odpowiada między innymi za pobór, uzdatnianie i rozprowadzania wody popadło w finansowe tarapaty. Z powodu wieloletnich zaległości odłączono mu prąd, a w konsekwencji doszło również do wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców. Kryzysowa sytuacja została zażegnana, ale to dopiero początek problemów, bo okazuje się, że spółka ma wiele innych zobowiązań finansowych. Zadłużenia sięgają milionów złotych.

📢 Wernisaż Malarstwa Stanisława Bolesława Skowrońskiego przyciągnął tłumy w Sulechowie W "Galerii między książkami" Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów odbył się wyjątkowy wernisaż malarstwa krajobrazowego Stanisława Bolesława Skowrońskiego. To wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości, którzy mieli okazję podziwiać dzieła lokalnego artysty, znanego głównie, jako nauczyciela i trenera siatkówki. 📢 Zielonogórskie Bachusiki oczami dzieci. Zobacz, jak młodzi mieszkańcy miasta widzą potomków Bachusa W auli Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji ,,Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego połączone z wystawą prac: ,,Chcę, mogę, potrafię- zielonogórskie Bachusiki oczami dziecka" 📢 Apteki w święta, niedziele i w nocy. Miasto Zielona Góra porozumiało się z aptekarzami Na środowej konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski przekazał, że miasto porozumiało się z aptekarzami w sprawie świątecznych i nocnych dyżurów, by mieszkańcy mieli przez całą dobę dostęp do lekarstw.

📢 Dramat w Zielonej Górze! Był wielki wybuch i auto stanęło w płomieniach. 39-latek z Niwisk nie miał szans na ratunek... Do dramatycznego w skutkach pożaru doszło w środowe (5 czerwca) popołudnie na ulicy Partyzantów w Zielonej Górze w okolicy Komendy Miejskiej Policji. Około godziny 15.50 doszło do pożaru auta. Kierowca spłonął żywcem... 📢 Zaginął Marcin Szerencel z okolic Żagania. Mężczyzny poszukuje lubuska policja - może być w Zielonej Górze Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu prowadzą poszukiwania zaginionego Marcina Szerencela, który ostatni raz widziany był 3 czerwca o godzinie 12.00 w swoim miejscu zamieszkania w Chotkowie. - Mężczyzna może poruszać się rowerem i być na terenie Zielonej Góry. Prosimy o kontakt każdą osobę, która posiada informacje na temat miejsca przebywania mężczyzny - apeluje żagańska policja.

