Prawdziwe skarby, czyli dzika lubuska przyroda. Od północy na południe i od wschodu po zachód... Zobacz te zdjęcia!

Ziemia Lubuska to kraina 500 jezior i lasów. To rzeki, ciekawe ukształtowanie terenu. Nasz region nie jest jeszcze tak zdeptany turystycznie jak inne regiony kraju. Nic więc dziwnego, że wiele dzikich zwierząt upodobało sobie nasze strony. Zobaczcie, jakich mieszkańców lasów i pól udało się uchwycić naszemu fotoreporterowi.

Wilki, żubry, łosie

Lubuszan nie dziwią już np. informacje, że ktoś zobaczył wilka. Choć wydawałoby się, że to zwierzę znane jest nam głównie z bajek.

Wilki to zwierzęta terytorialne. Gdy w danym miejscu ich populacja jest wystarczająco duża, młode osobniki wyruszają w samotną wędrówkę. Szukają nowych terenów, na których zakładają własne rodziny. W ten sposób dotarły też do naszych lasów... Obecnie na terenie województwa lubuskiego żyje osiem lub dziewięć rodzin, każda liczy od czterech do sześciu osobników.

W naszych lasach spotkań też można żubry. Uważa się, że stado może liczyć 180 osobników. W ostatnich latach w naszych stronach pojawiły się łosie (50 obserwacji),