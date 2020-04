Prawo jazdy: WORD-y w Zielonej Górze i Gorzowie wznawiają egzaminy. Dowiedz się, jak wygląda zdawanie w dobie epidemii koronawirusa

Egzamin na prawo jazdy a koronawirus: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim wznawiają egzaminy na prawo jazdy. To dobra informacja dla wszystkich, którym epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany, by zostać przyszłym kierowcą. Kiedy sytuacja wróci do normy? Czy egzamin na prawo jazdy będzie trzeba zdawać w maseczce i rękawiczkach? Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje.