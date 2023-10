Prezydent Zielonej Góry wydłużył termin na składanie wniosków o dofinansowanie remontów kamienic do połowy listopada

Wnioski o dofinansowanie remontów można składać do 15 listopada

Początkowo wnioski można było składać do 30 września, ale prezydent – na prośbę mieszkańców – przesunął ten termin do 15 listopada.

Właściciele kamienic, wspólnoty mieszkaniowe, mogą zatem nadal starać się o dofinansowanie modernizacji. I to zarówno na te dotyczące elewacji, jaki i te związane z wymianą dachu, okien czy drzwi. Remontowane są także podwórka czy klatki schodowe. Wszystko to odbywa się pod okiem miejskiego konserwatora zabytków, by odnowione kamienice wyglądały tak jak dawniej, by nie zniszczyć tego, co w nich najcenniejsze.