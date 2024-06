Przegląd prasy 12.06.2024 Zielona Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strefy kibica Euro 2024 w Zielonej Górze i okolicach. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju ”?

Prasówka Zielona Góra 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Strefy kibica Euro 2024 w Zielonej Górze i okolicach. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju Zielonogórzanie mają bliżej do granicy niemieckiej, jednak nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na pojechanie w tamte rejony na mistrzostwa. Nie każdy będzie chciał także takie chwile spędzić w domu. Zawsze w liczebniejszej grupie czuje się bardziej ducha kibicowania, można razem dzielić się emocjami, radościami i zawodami. W większości miast polskich będą takie miejsca, w których będzie można oglądać wspólnie z innymi mecze piłki nożnej. Zobacz, gdzie w Zielonej Górze i Nowej Soli będzie to możliwe.

📢 Jak oni to zrobili? Zielonogórzanie na jednych zawodach zdobyli prawie 70 medali Ogromną furę medali zdobyli reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski Dzieci w karate fudokan.

📢 To może być ostatni Marsz Równości w Zielonej Górze. Potrzeba się nie kończy, ale teraz organizator stawia na edukację Pierwszy raz nad Marszem Równości w Zielonej Górze patronat mają wojewoda, marszałek i prezydent miasta. – Jest w końcu przestrzeń na rozmowę. Wcześniej absolutnie tego nie było – podkreśla Kacper Kubiak, prezes zielonogórskiego Instytutu Równości. Będzie nie tylko marsz przez miasto, ale też piknik.

Prasówka 12.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sulechów. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych przyciągnęły zarówno uczestników, jak i licznych widzów. W rywalizacji wzięły udział trzy drużyny seniorskie oraz cztery młodzieżowe. Głównymi celami zawodów były doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego, popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ocena stanu wyszkolenia drużyn

📢 Z lotniska Zielona Góra-Babimost nie tylko do Tunezji i Egiptu. Co w ofercie na wakacje? Podczas tegorocznych wakacji z lubuskiego lotniska Zielona Góra-Babimost będzie można polecieć do Tunezji, Egiptu, Albanii, Turcji. 📢 I zapadła cisza... Wspomnienia o Janie Szurmieju i jego Zielonej Górze Poniedziałek, 3 czerwca. Odszedł aktor, reżyser, inscenizator, choreograf, Człowiek Teatru - Jan Szurmiej (27.07.1946 – 03.06.2024). W ciągu kilku godzin zapełniały się czarno-białymi fotografiami Janka portale społecznościowe skupiające twórców i miłośników teatru, na stronach internetowych teatrów, tych dużych, tworzących historię polskiej sceny teatralnej od dekad, i tych mniejszych, takich jak Lubuski Teatr, wszędzie tam, gdzie Szurmiej zasiał swoje ziarna muzycznych kreacji.

📢 Rondo św. Urbana I w Zielonej Górze do przebudowy. Powstanie tu rondo turbinowe Rondo św. Urbana I będzie przebudowane. Miasto podpisało w poniedziałek umowę na przygotowanie projektu. Roboty budowlane ruszyłyby w przyszłym roku. Chodzi o to, by poprawić przepustowość przez stworzenie ronda dwupasmowego, turbinowego. Ale to jeszcze nie koniec planowanych zmian…

📢 Boskie ogrody, zieleń, róże. Ten lubuski park został właśnie Cudem Polski 2024 To już oficjalne! Park Dworski w Iłowej został Cudem Polski 2024 w konkursie National Geographic. To ciekawe, zaciszne i jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem, które przyciąga o każdej porze roku. W parku można podziwiać ogrody: różany, japoński i chiński oraz angielski, ale to zaledwie fragment tego, co czeka tu na Was.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.