Przesuńmy maturę - piszą petycję zielonogórscy licealiści. Trzeba podjąć konkretne decyzje

Licealista podkreśla, że rozmawiał z wieloma maturzystami. Wszyscy są zestresowani i zmęczeni sytuacją, związaną z koronawirusem. Trudno w takich warunkach się skupić i uczyć się do najważniejszego egzaminu w życiu. Denerwują się bardzo, bo martwią się o swoje bezpieczeństwa. Nie ma się co oszukiwać, że w maju będzie lepiej, skoro teraz cały czas słyszymy, że liczba zakażeń z dnia na dzień wzrasta, podobnie z liczbą zmarłych.

Aleksander Buchowiecki i Zuzanna Kojder napisali petycję, bo jak mówią, maturzyści nie mogą się dłużej stresować. - Wiem, że w internecie krąży już jedna petycja maturzystów, którą napisał kolega z innego miasta. Jednak dotyczy ona tego, by maturzyści poznali datę matury, którą poda rząd. My żądamy przesunięcia matury – tłumaczy Aleksander Buchowiecki z zielonogórskiego IV LO „Lotnika”.

Niech nasz głos będzie słyszalny

- Każdy z nas chce napisać maturę, ale w innym terminie. Nie wyobrażamy sobie pisania egzaminu w sali, gdzie będzie sto osób. Nie tylko obecnych maturzystów, ale przecież zdarzają się także absolwenci z poprzednich lat, którzy chcą poprawić wynik – dodaje zielonogórzanin. – Nie chcemy konkursu świadectw w czasie rekrutacji na studia. Oceny w szkołach są różnie stawiane, nie można ich porównywać między szkołami ani miedzy miastami. Matura jest porównywalna w całej Polsce, obowiązują te same kryteria. Dla nas to bardziej sprawiedliwy sposób przyznawania indeksów.

Licealiści wysłali pismo m.in. do prezydenta miasta i – jak mówią – wpływowych osób w regonie, przesyłają je do licealistów i uczniów techników. Chodzi o to, by głos maturzystów był jak najbardziej słyszalny.