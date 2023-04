Raj dla kolekcjonerów. Jarmark Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze. Przyjeżdżają na niego ludzie z całej Europy Alina Gierak

Jarmark Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze ma ustaloną renomę. Kolekcjonerzy wiedzą, że trafią tutaj na prawdziwe perły do swoich zbiorów. Przyjeżdżają z całej Europy handlować i wymieniać się eksponatami. Do niedawna jarmark odbywał się tylko we wrześniu. Teraz zorganizowano jego wiosenną edycję. Jarmark rozpocznie się w sobotę (29 kwietnia 2023 roku). Co tam można znaleźć? Przeczytajcie poniżej.