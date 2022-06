Rajd Tropem Sulecha. Emocji wśród załóg nie brakowało. A za kierownicą także... dzieci

- Przyjechaliśmy ze Starego Szczepankowa koło Śmigla. Ja od 10 lat biorę udział w rajdach, a synowie mnie obserwowali, aż sami zamarzyli o starcie – mówi Bartosz Czarnecki, tata Filipa i Kuby. - . Potem mieli małego guada, na którym jeździli, ale to im było mało. Początkowo nie było mowy o rajdach. Jednak i to się zmieniło. Pojawił się nowy pojazd. Na początku kwietnia startowaliśmy w Jutrosinie koło Rawicza, to był debiut chłopaków. Ja byłem z nimi jako pilot. Teraz jedziemy drugi raz w Rajdzie Tropem Sulecha.