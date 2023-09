Razem powitaliśmy jesień w Parku Piastowskim. To cykl spotkań pod nazwą Cztery Pory ZOK-u

Cztery Pory ZOK-u, czyli okazja do integracji

"Cztery Pory ZOKu" to nie tylko wydarzenie dla najmłodszych pasjonatów sztuki, ale także okazja do integracji z mieszkańcami pobliskiego osiedla. To miejsce, gdzie ludzie w każdym wieku mogą spotkać się, dzielić swoją twórczością i czerpać inspirację od siebie nawzajem.

- Dobrze, że ZOK wymyśił takie wspólne witanie pór roku. My ciągle jakoś za mało wspólnie się spotykamy, bawimy, czerpiemy radość z bycia razem. Takie wydarzenia są okazją, by sobie o tym przypomnieć i cieszyć się razem spędzonym czasem. A przecież pogoda jeszcze letnia do tego jak najbardziej zachęca - mówi Ewelina Kamińska z Zielonej Góry.