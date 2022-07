Rock rządził w Dąbiu. Dżem i Łukasz Łyczkowski & 5 Rano zagrali na Lubuskim Lecie Kulturalnym. Byliście? Szukajcie się na zdjęciach!

Lubuskie Lato Kulturalne to cykl wydarzeń, który każdego roku odbywa się w okresie wakacyjnym na plaży nad jeziorem w Dąbiu pod Zieloną Górą, w ośrodku wypoczynkowym "Temar". W tym roku odbyło się już kilka koncertów, w tym legendarny, prawie 3-godzinny występ zespołu Kult. A to dopiero początek Lubuskiego Lata Kulturalnego.

Cóż to był za niesamowity wieczór! W sobotę (2 lipca) w Dąbiu pod Zieloną Górą wystąpił Kult, który dał koncert z okazji 40-lecia swojego zespołu. Trwał on prawie przez 3 godziny! Byliście? Szukajcie…

W piątek (15 lipca) na plaży w Dąbiu rządził rock. Licznie zgromadzona publiczność przyjechała, aby zobaczyć i usłyszeć kolejny legendarny zespół - Dżem. Najpierw jednak trzeba było zebranych rozgrzać. Nikt inny do tego lepiej się nie nadawał, jak Łukasz Łyczkowski i zespół 5 Rano. Lubuszanin dał z siebie wszystko. Szalał, skakał na scenie i zdzierał gardło. "To moje życie, to jest mój rock and roll" na całe gardło śpiewała też publiczność. Łyczkowski musiał być wykończony, ale znalazł czas dla fanów, którzy robili sobie z nim zdjęcia. Później wokalista z Sulęcina został, aby obejrzeć koncert Dżem.