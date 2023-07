Dżem, Łukasz Łyczkowski & 5 Rano grali w Dąbiu rok temu. Rock zawładnął plażą pod Krosnem Odrzańskim

Dżem zagrał rok temu w Dąbiu

Koncert Kultu nie był jedynym dużym wydarzeniem w Dąbiu w zeszłym roku. W połowie lipca rock zawładnął plażą nad jeziorem. Na scenie najpierw czadu dał Łukasz Łyczkowski & 5 Rano. Lubuszanin dał z siebie wszystko. Szalał, skakał na scenie i zdzierał gardło. "To moje życie, to jest mój rock and roll" na całe gardło śpiewała też publiczność. Łyczkowski musiał być wykończony, ale znalazł czas dla fanów, którzy robili sobie z nim zdjęcia. Później wokalista z Sulęcina został, aby obejrzeć koncert Dżem.